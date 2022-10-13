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#Новости

Россияне начали получать мобилизационные повестки на весну 2023 года

13.10.2022

В военкоматах это называют «второй волной», но в Кремле говорят, что «волн» не будет

Источники канала «Можем объяснить» рассказали, что россияне начали получать повестки на начало и весну 2023 года. Известно как минимум о трех таких случаях. В Кремле вчера говорили, что никаких «волн» не будет. 

Известно, что на весну 2023 года повестку получил айтишник из Нижнего Новгорода — сейчас у него бронь от призыва. Мужчине 28 лет, он проходил срочную службу, категория годности «А». Повестку на 30 марта 2023 года ему дали в военкомате. 

В Новгородской области такую повестку получил и сотрудник региональной администрации. О том, что ему нужно прийти в марте следующего года, ему сказали в военкомате. 

В Москве одного из бывших разведчиков, которому пришла повестка, попросили прийти после Нового года. 

«Вторую волну мобилизации» объявили власти Ростовской, Курской и Воронежской областей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков начало «второй волны» отрицает, в СМИ стали называть это «донабор».



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