СК: в Россию доставили более 400 бойцов полка «Азов»*

С конца сентября в Россию доставили более 400 бойцов полка «Азов»*, их обвиняют в жестоком обращении с мирными жителями в Украине. Об этом главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину доложили на совещании в Мелитополе.

«С конца сентября в РФ доставлены 402 националиста полка «Азов»* (организация запрещена в России ВС РФ). В результате мероприятий с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с мирными жителями», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в СК утверждают, что следователям якобы удалось установить обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР в мае 2017 года. По версии следствия, приказ об этом отдал командир полка Максим Жорин.

«Командование «Азова»* таким образом «поздравило» с Днем Победы жителей ДНР, не согласных с политикой украинских властей. Следствием также проверяется причастность Жорина к убийствам мирных граждан в Купянске, видео которых размещены им в соцсетях», — заявили в СК.

Всего следователи доложили о завершении расследования 112 уголовных дел, в том числе дела в отношении командира батальона морской пехоты ВСУ Николая Бирюкова и его подчиненного Николая Олексенко. Их обвиняют в стрельбе по гражданским лицам во время обороны Мариуполя.

«Из трофейной документации получены сведения о ведении обороны Мариуполя и преступных приказах украинского командования. Установлены лица и их функционал. Среди них заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 «Азов»* Сергей Загреба, руководивший штабом обороны Мариуполя «Бастион», — добавили в ведомстве.

СК также отчитался о завершении осмотра домов и гражданской инфраструктуры в Мариуполе, Рубежном, Счастье, Кировске, Стаханове и Красном Луче. По предварительным оценкам, на их восстановление потребуется 217 млрд рублей. Также Бастрыкину доложили о ходе расследования убийства генпрокурора ЛНР Сергея Горенко.

*«Азов» — запрещенная в России «террористическая организация».

