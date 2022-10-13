Сенаторы разработали законопроект о помиловании заключенных за участие в боях в Украине

В Совете Федерации разработали законопроект о помиловании заключенных за участие в боевых действиях в Украине. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди. Об этом Ковитиди сообщила в своем Telegram-канале.

«Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания», — рассказала сенатор.

Законопроект будет распространяться на лиц, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, объяснила Ковитиди. При этом тех, кто отбывает наказание за нарушение правил проведения митингов, призывы или участие в «массовых беспорядках», «дискредитацию» ВС РФ, распространение военных «фейков», а также пропаганду нацистской символики и санкций, инициатива не коснется.

О вербовке «добровольцев» в ряды российской армии за границей сообщалось и ранее. Была информация о том, что в рядах ВС РФ находятся наемники из Сирии. Reuters еще в апреле сообщал, что высокими зарплатами заманивали на сторону России «добровольцев» в Эфиопии.

Как подсчитал Avtozak LIVE, на сегодняшний день не менее 15 тысяч заключенных было завербовано на участие в боевых действиях в Украине в обмен на свободу. Журналисты пришли к таким выводам на основе данных правозащитных организаций «Русь сидящая»*, «Гулагу.нет»* и фонда «В защиту прав заключенных».

*«Русь сидящую» и «Гулагу.нет» Минюст РФ считает «иностранными агентами».

