Обломок ракеты упал на жилой дом в Белгороде

UPD:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет. Часть жителей переехала к родственников, остальным власти обещали помочь.

Семь бригад скорой помощи отправились к разрушенному дому в Белгороде, на месте происшествия работают спасатели, сообщает Baza. Как утверждает мэр города Антон Иванов, инцидент обошелся без пострадавших. Он пообещал расселить жителей пострадавшего дома в гостиницы.

Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил об обстреле села Красное в Шебекинском городском округе. Зафиксированы разрушения на территории местной школы. Пострадавших в результате инцидента нет, учащиеся находятся на дистанционной форме обучения.

По данным Baza, еще один снаряд попал в частный дом в поселке Таврово, на месте происшествия разгорелся пожар. Спасатели и врачи уже выехали на помощь.

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UPD: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил разрушения в жилом доме по улице Губкина. По его словам, неразорвавшаяся часть снаряда также упала на спортивную площадку лицея №32. Информация о пострадавших уточняется.

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Осколок ракеты упал на жилой дом в Белгороде, из строения повалил дым. Об этом сообщил Telegram-канал «Блэтгород», мэр Антон Иванов подтвердил повреждения.

«Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — написал он.

Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что по всему городу раздаются громкие звуки, похожие на взрывы. Позднее появилась информация о том, что в один из жилых домов «что-то попало» и из него повалил дым. На место происшествия приехал автомобиль скорой помощи, информации о пострадавших пока не приводится.

По данным «Блэтгород», повреждения получил не только дом, но также строение и автомобиль, расположенные рядом.