В Москве арестовали автомобилиста за прослушивание украинской музыки

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тысяч рублей штрафа местному жителю Антону Усову за «дискредитацию» ВС РФ. Поводом послужило прослушивание украинской музыки в машине, сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на супругу арестованного.

Москвичу вменили статьи о неповиновении законному требованию представителя власти (ст. 19.3 КоАП РФ) и дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Его задержали накануне за прослушивание украинской музыки в машине.

Усов является отцом-одиночкой, на его иждивении находятся четыре ребенка младше 18 лет, отмечает «ОВД-Инфо». Его супруга не является их законным опекуном.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».