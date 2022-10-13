Avtozak LIVE подсчитал число заключенных, завербованных на участие в боях в Украине

Не менее 15 тысяч заключенных были завербованы на участие в боевых действиях в Украине в обмен на свободу, подсчитал Avtozak LIVE на основе данных правозащитных организаций «Русь сидящая»*, «Гулагу.нет»* и фонда «В защиту прав заключенных».

Больше всего заключенных представители ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ смогли завербовать в Ростовской и Брянской областях, а также в Республике Мордовия. Avtozak LIVE обращает внимание на то, что «вербовщики» побывали только в колониях Центральной России и на Урале.

Как утверждают родственники заключенных, большинство колоний, в которых проводилась вербовка, лично посещал бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Речь, с которой он обращался к осужденным, всегда была одинаковой. Правозащитники указывают на то, что практика отправки заключенных на фронт от имени такого вооруженного формирования, как ЧВК «Вагнер», является незаконной.

*«Русь сидящую» и «Гулагу.нет» Минюст РФ считает «иностранными агентами».