Amnesty International: власти Латвии пытали беженцев и мигрантов на границе с Беларусью

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором говорится о серьезном нарушении властями Латвии прав беженцев и мигрантов на границе с Беларусью. По данным правозащитников, речь идет о пытках и избиениях.

Из доклада следует, что власти Латвии незаконно удерживали мигрантов и беженцев, в том числе детей, «в неразглашаемых местах» в лесах страны. Там людей избивали и применяли удары электрошокером по различным частям тела — даже гениталиям. Некоторых незаконно вынудили «добровольно» вернуться на родину.



«Латвия предъявила беженцам и мигрантам жестокий ультиматум: либо согласиться на «добровольное» возвращение на родину, либо застрять на границе с перспективой задержания, незаконного возвращения и пыток. В некоторых случаях произвольные задержания на границе можно расценивать как насильственные исчезновения», — рассказала директор представительства Amnesty International при институтах ЕС Ив Гедди.

Правозащитники утверждают, что беженцев и мигрантов, прибывших через Беларусь, содержали в антисанитарных условиях. Более того, власти изымали у них телефоны, лишая их средств коммуникации с внешним миром. Аналогичные нарушения были зарегистрированы в Литве и Польше, говорится в докладе.

Латвия, Литва и Польша столкнулись с миграционным кризисом летом 2021 года. Тогда произошло увеличение потока беженцев, которые хотели проникнуть на территорию стран Европы из Беларуси. Обострение конфликта произошло 8 ноября, когда толпа беженцев разбила на польской границе временный лагерь. Пограничники пресекли множество попыток прорывов через границу, был применен слезоточивый газ.