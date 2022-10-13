СВМДА станет международной организацией

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) трансформируется из форума в международную организацию. Такое решение приняли участники саммита, заявил президент Казахстана Касы-Жомарт Токаев.

Казахстан является председателем СВМДА с 2020 года. Президент республики в ходе саммита объявил, что «астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым», передает ТАСС. В Совещание входят 28 государств, в том числе Россия, Китай, Турция, Таджикистан, Азербайджан, Индия, Египет, Ирак и Иран.

Саммит СВМДА проходит в Астане в среду, на нем уже выступил президент России Владимир Путин. Глава РФ сделал ряд заявлений, однако Украину в них так и не упомянул.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления заявил, что целью Анкары является «скорейшее достижение перемирия» в Украине. По его словам, этого можно достичь лишь дипломатическим путем. Ожидается, что турецкий лидер выступит с предложением организовать переговоры России и Запада для урегулирования конфликта.