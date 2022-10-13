В Украине ночью обстреляли Николаевскую, Киевскую и Днепропетровскую области

Сразу три украинских региона подверглись ночным обстрелам. Ракеты ударили по Николаевской, Киевской и Днепропетровской областям. Местные власти сообщают о повреждениях на объектах критической инфраструктуры и пострадавших.

Ночью по Николаеву ударили восемь ракет С-300, сообщил глава региона Виталий Ким. В результате обстрела был разрушен жилой пятиэтажный дом. Спасатели вытащили из-под обломков 11-летнего мальчика, который провел там шесть часов. По данным ГСЧС Украины, под завалами могут оставаться еще 7 человек, спасатели продолжают их поиски. Ракетный удар также уничтожил здание челночной станции. По предварительным данным, под завалами может находиться один сотрудник предприятия. Обстрелы также были зафиксированы в селах Шевченковской, Березнеговатской, Широковской и Ингульской общин, пострадавших нет.

Тем временем в ночь на 13 октября в Киевскую область прилетели дроны-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, целью беспилотников были объекты критической инфраструктуры, в настоящее время службы работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов. Также местных жителей предупредили о работах по ликвидации взрывоопасных предметов вблизи населенных пунктов Ивановской общины. Они будут проводиться с 13:00 до 15:00.

В Днепропетровской области под ударом оказался Никополь, в результате обстрела пострадал 59-летний мужчина, рассказал Тимошенко. «Снова обстреляли, почти так же массированно, как и вчера. Как и вчера, да и в другие дни, мишенью для российских военных становятся мирные граждане и их дома», — написал он в своем. Telegram-канале. По словам замглавы офиса президента Украины, за ночь по городу выпустили 60 «Градов», также зафиксировано 15 прилетов из ствольной артиллерии. Повреждения получили частный сектор, многоэтажные дома, отделение кардиологии городской больницы, краеведческий музей, детские учебные заведения, а также линии электропередач.



