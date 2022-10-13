Польский оператор «Дружбы» не нашел признаков вмешательства третьих лиц на месте утечки топлива

Польский трубопроводный оператор PERN, обслуживающий участок нефтепровода «Дружба», не обнаружил признаков вмешательства третьих лиц на месте утечки топлива. Об этом говорится в релизе компании, распространенном в четверг.

«Удалив большую часть загрязнений в районе поврежденного вчера нефтепровода, технические службы PERN установили место утечки. Первые выводы и метод деформации трубопровода показывают, что на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет», — заявили в PERN.



Для того, чтобы установить точную причину инцидента, специалисты проведут «детальные анализы». В ближайшее время PERN приступит к ремонту нефтепровода.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил «русский след» в аварии на нефтепроводе «Дружба». Глава польского правительства не высказал прямых обвинений, но указал, что «многие следы указывают на Кремль». Сербия также не исключила диверсию на нефтепроводе.

Утечку на трубопроводе «Дружба» обнаружили в ночь на 12 октября, место разлива нашли на участке примерно в 70 километрах от польского города Плоцк. По «Дружбе» нефть поставляют в Германию, Польшу, Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию.

Это усилило опасения по поводу энергетической безопасности в Европе. Энергетическую войну Москва начала еще весной: тогда несколько раз приостанавливались поставки газа. «Газпром» ссылался на технические проблемы. В сентябре утечку в результате взрывов обнаружили на двух нитках «Северного потока» в Балтийском море.

В утечках на «Северных потоках» Москва обвиняет Запад и «англосаксов». Власти Швеции, Дании, Германии, которые ведут расследование, отказались допускать к расследованию Россию. Но все стороны уверены, что причиной аварии стала диверсия.