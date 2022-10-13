Правительство поддержало инициативу Хинштейна об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ

Правительство РФ поддержало законопроект об административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике и автор инициативы Александр Хинштейн.

«Теперь уже официально: получил положительный отзыв Правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды — представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД», — написал парламентарий.

Ранее Хинштейн направил на отзыв в правительство новый законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Согласно документу, за пропаганду ЛГБТ среди граждан физические лица могут получить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридические лица — от 1 миллиона до 4 миллионов рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток. Иностранцам при этом может грозить выдворение из России и арест до 15 суток. Распространение новых норм коснется в том числе фильмов и литературы.

