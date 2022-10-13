В Украине погибло пятеро мобилизованных из Челябинской области

Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Челябинской области.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — сообщили изданию.

Их имена и обстоятельства смерти власти Челябинской области не уточнили, но пообещали оказать «всю необходимую помощь» их родным и близким. Региональное правительство пообещало выплатить по одному миллиону рублей вдобавок к федеральными выплатам, а также предоставить психологическую помощь.