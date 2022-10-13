Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность немецкой НПО «Декабристы»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V.*. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу федерального надзорного органа.

Такое решение Генпрокуратура РФ вынесла «по результатам изучения поступивших материалов». В ведомстве заявили, что усмотрели в деятельности немецкой НПО угрозу конституционному строю и безопасности России. Информация о вынесенном решении уже направлена в Минюст РФ, в ближайшее время министерство внесет Dekabristen e.V.* в реестр «иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Dekabristen e.V.* является «берлинской НПО, деятельность которой направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе», говорится на сайте организации.

*Деятельность Dekabristen e.V. признана нежелательной на территории РФ.