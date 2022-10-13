Генассамблея ООН не признала присоединение украинских территорий к РФ

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую присоединение Россией украинских территорий. В поддержку документа проголосовали 143 страны, против — пять, воздержались — 35, еще 10 — не приняли участия в голосовании, передает ТАСС.

Странами, проголосовавшими против, оказались Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. В резолюции также содержится требование к России пересмотреть заявление о статусе Донецкой и Луганской «народных республик», а также Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры «о присоединении к России» четырех украинских регионов. Уже тогда Совет безопасности ООН инициировал обсуждение этого вопроса и хотел проголосовать против действий руководства РФ, однако российская делегация наложила на проект резолюции вето.



