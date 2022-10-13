Премьер Польши Матеуш Моравецкий указал на «следы Кремля» в аварии на нефтепроводе «Дружба»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил «русский след» в аварии на нефтепроводе «Дружба». Глава польского правительства не высказал прямых обвинений, но указал, что «многие следы указывают на Кремль».

«Соответствующие службы все выясняют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть ответственными и только тогда подтверждать предположения [когда завершится разбирательство]», — сказал Моравецкий в эфире Польского радио.

Утечку на трубопроводе «Дружба» обнаружили в ночь на 12 октября, место разлива нашли на участке трубы примерно в 70 километрах от польского города Плоцк. По «Дружбе» нефть поставляют в Германию, Польшу, Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию. В Чехии пока не обнаружили проблем на трубопроводе. В немецком Schwedt комментарии пока не предоставили .

Это усилило опасения по поводу энергетической безопасности в Европе. Энергетическую войну Москва начала еще весной: тогда несколько раз приостанавливались поставки газа. «Газпром» ссылался на технические проблемы. В сентябре утечку в результате взрывов обнаружили на двух нитках «Северного потока» в Балтийском море.

В утечках на «Северных потоках» Москва обвиняет Запад и «англосаксов». Власти Швеции, Дании, Германии, которые ведут расследование, отказались допускать к расследованию Россию. Но все стороны уверены, что причиной аварии стала диверсия.

Сербия считает, что причиной аварии на нефтепроводе могла стать диверсия, пишет «Коммерсант». Ранее сербские власти планировали строить новый трубопровод вместе с Венгрией, чтобы получать российскую нефть.



