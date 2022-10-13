Путин выступил на саммите СВМДА в Астане

Президент России Владимир Путин выступил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. В ходе выступления он заявил, что Москва прилагает все необходимые усилия для создания системы равной и неделимой безопасности.

«Вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН», — приводит ТАСС его слова.

Президент РФ также выступил за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. В частности, он предложил использовать национальные валюты во взаимных расчетах. По словам Путина, саммиту также предстоит рассмотреть вопрос о ликвидации всех «искусственных» преград для восстановления логистики.

Путин упомянул Афганистан, назвав сложившуюся там ситуацию одним из острейших вызовов безопасности, не упомянув при этом Украину. По его словам, мировому сообществу следует разморозить заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.

На саммите также присутствует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что целью Анкары является «скорейшее достижение перемирия» в Украине. По его словам, мира возможно достичь лишь дипломатическим путем. Ожидается, что турецкий лидер выступит с предложением организовать переговоры России и Запада для урегулирования конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в «ближайшие 3-4 дня». В частности, главы государств могут встретиться на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА, 13 октября) и СНГ (14 октября).

О планах Турции организовать переговоры России с США, Францией, Германий и Великобританией сообщил колумнист газеты Milliyet Озай Шендир. Тогда сообщалось, что план обсуждения Анкара пока что передала лишь Вашингтону, там положительно отреагировали на такую инициативу.

Тем временем российские официальные лица ранее подтвердили готовность России выслушать предложения Турции. В частности, об этом заявляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS