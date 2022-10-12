231-й день боев: главное

ФСБ установила 12 соучастников в организации взрыва на Керченском мосту. Организовал теракт, по мнению силовиков, глава военной разведки Кирилл Буданов. Задержано 8 участников организации взрыва. Из них пятеро россиян и трое — граждане Украины и Армении.

Украина опровергла обвинения ФСБ в причастности главы разведки к подрыву Керченского моста. «Вся деятельность ФСБ и СК — ерунда. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста», — цитирует пресс-секретаря ГУР Украины Андрея Юсова ВВС.

В Свердловской области умер еще один мобилизованный — Максим Родионов из города Снежинск Челябинской области. Перед смертью он пожаловался, что ему плохо. Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что молодой человек погиб в результате передозировки наркотиками.

Отец умершего мобилизованного в разговоре с «Осторожно, новости» заявил, что его сын не мог умереть от передозировки наркотиков, поскольку никогда их не употреблял. По его словам, после объявления мобилизации молодой человек сильно переживал: в Снежинске он работал сварщиком и воспитывал трехлетнюю дочь. Проблем со здоровьем у него не наблюдалось. О ходе расследования семье погибшего ничего не рассказывают.

Это 17-я смерть мобилизованного с начала призывной кампании в России, подсчитали в «7х7 — Горизонтальная Россия». Если верить официальным комментариям, то большинство из них скончались из-за состояния здоровья. Причинами стали сердечные приступы и проблемы с сосудами, также есть случаи самоубийство. «Верстка» подсчитала, что на пунктах сбора мобилизованных умерло в 4 раза больше мужчин, чем на фронте.

Трибунал над президентом РФ Владимиром Путиным и всем политическим руководством России в Гааге может начать работу уже через год. По словам члена украинской рабочей группы Олега Гавриша, Украина настояла на создании отдельного трибунала, поскольку действующий Гаагский трибунал не может рассматривать преступления агрессии РФ против Украины. Дело в том, что Россия не присоединилась к Римскому уставу.

«Поскольку МКС не может рассматривать этот вопрос, Украина инициировала создание отдельного международного трибунала. Создается он путем общего соглашения», — рассказал Гавриш.

Соглашение уже готовы подписать страны Балтии, Польша, Великобритания, Чехия, Словакия, Румыния. В настоящее время Украина также ведет переговоры по созданию отдельного суда для российских пропагандистов. Согласно украинскому законодательству, подстрекательство к войне является уголовно наказуемым деянием, объяснил Гавриш.

Минобороны России разослало по регионам новые требования по числу людей, которых необходимо призвать в рамках «частичной» мобилизации. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

О получении «нового мобилизационного задания» отчитались власти Бурятии, а также Курской и Ростовской областей. Информацию о требованиях мобилизовать больше граждан подтвердил источник «Новой газеты. Европа» в администрации одного из регионов центральной России. Он сообщил, что получил конверт с таким заданием 10 октября.

Украинские спасатели вытащили семью из трех человек из-под обломков дома, разрушенного российскими ракетными ударами. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на 12 октября российские войска выпустили порядка 7 ракет С-300 по Запорожью — это четвертый обстрел города за неделю. Как сообщил глава областной военной администрации Александр Старух, две ракеты попали в один из районов областного центра, еще пять прилетели в пригород. В результате обстрела никто не погиб.

Ракетные удары по украинским городам продолжаются вот уже третий день подряд. Кроме Запорожья, под обстрелом оказались Днепропетровская и Николаевская области, есть пострадавшие. Звуки взрыва также были слышны в Черкасской и Винницкой областях — там работали системы ПВО.

По меньшей мере 13 человек погибли за последние два дня в результате обстрелов Донецкой области. Удары наносились по разным участкам фронта от Марьинки до Соледар, однако больше всего пострадало село Авдеевка.

Как сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко, 11 октября от российских обстрелов погибли шесть мирных жителей, один человек был ранен. За сегодняшний день в регионе насчитали семь погибших и восемь раненых.

Звуки взрыва также были слышны в Белгородской области. Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что это работала система ПВО.

«Понимаю, что все обеспокоены сейчас — в небе над городом было очень громко. Работало ПВО. Собираем информацию о последствиях на земле. К счастью, на текущий момент нет данных о пострадавших и погибших. Есть сведения о повреждении автомобиля, найдены осколки на нескольких улицах. Сотрудники всех управ и ГО ЧС продолжают осмотр территорий», — написал он в своем Telegram-канале.

Российские ракеты повредили более 100 инфраструктурных объектов энергетики и водоснабжения в Украине, из-за обстрелов водоканалы потеряли порядка 6 миллиардов долларов. Об этом заявил в среду глава Ассоциации водоканалов Украины «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий.

В настоящее время удалось возобновить работу канализационных и водонапорных насосных станций и очистных сооружений. Властям предстоит выполнить полный анализ разрушенной инфраструктуры в освобожденных городах, а также по линии фронта, добавил Новицкий.

Более 200 объектов украинской инфраструктуры было повреждено за последние три дня в результате российских ракетных ударов. Такие данные привел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства уточнил, что 28 из них являются объектами энергетической инфраструктуры.

Шмыгаль призвал жителей Украины снизить потребление электроэнергии на 25% в период с 17 до 22 часов вечера, чтобы избежать плановых отключений света. Также он призвал бизнес в указанный период выключать наружную световую рекламу и другие энергозатратные приборы.

На территории Крыма и Херсонской области работают иранские военные инструкторы, помогающие российским войскам осваивать беспилотники Shahed-136. Такие данные получило Министерство обороны Украины. Власти Ирана поставки техники в Россию отрицают.

Иранские инструкторы не только обучают российских военных, но и координируют полеты дронов во время атак по Николаеву и Одессе. Российская армия применяет Shahed-136 для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, утверждают в украинском военном ведомстве.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что назначение российского генерала Сергея Суровикина командующим боевыми действиями в Украине не приведет к «сирийскому» сценарию развития конфликта. Именно он командовал российской авиационной группировкой в Сирии, которая поддерживала с воздуха наступление лояльных Башару Асаду сил.

Свои выводы аналитики объяснили тем, что пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от пространства боевых действий в Сирии. Дело в том, что для «сирианизации» боевых действий России необходимо завоевать превосходство в воздухе. Это лишает войска РФ возможности проводить «ковровые бомбардировки» украинских населенных пунктов, которые были распространены в Сирии.

По данным аналитиков, массированный обстрел украинских населенных пунктов был запланирован до назначения Суровикина командующим российскими войсками. Согласно выводам экспертов, главной целью ракетных ударов является восстановление публичного имиджа Минобороны РФ после серьезных неудач на фронте.

Британское Минобороны подтверждает данные украинской разведки об использовании Россией иранских беспилотников. По данным военного министерства, ВС РФ применяют их как минимум с августа текущего года. Речь идет о дронах-камикадзе Shahed-136.

Согласно данным генштаба украинской армии, Россия во время атаки 10 октября запустила 86 таких дронов, однако больше половины из них были уничтожены в воздухе. Они перемещаются на малой высоте, что делает их легкой мишенью для ПВО.

ВС РФ ограничены в нанесении надежных, стабильных и точных ударов, поскольку российская боевая авиация ограничена в действиях над территорией Украины. Это является одним из наиболее слабых мест российской боеспособности в Украине.