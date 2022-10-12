Der Spiegel: 12 стран ЕС поддержали идею о создании общеевропейской системы ПВО

Двенадцать стран Евросоюза поддержали идею о создании общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО) перед встречей министров обороны стран НАТО в штаб-квартире в Брюсселе. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатов НАТО.

С соответствующей инициативой выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Помимо Германии, письмо о намерении создать ПВО готовы подписать Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения и Нидерланды. Это позволить приступить к планированию проекта.

Новая система противовоздушной обороны призвана защитить Европу от баллистических ракет и атак беспилотников. Для этих целей ЕС может закупить противоракетную оборону у Израиля. В распоряжении немецкого Бундесвера уже есть американская система «Пэтриот», но она не предназначена для большого защитного щита. Чтобы увеличить площадь действия, Евросоюз может объединить несколько систем «Стрела».

Кто возьмет на себя спонсирование проекта, пока неизвестно. Его предварительная стоимость также не раскрывается.







