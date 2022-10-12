Чехия закроет границу для россиян с шенгеном

Чехия с 25 октября закроет границу для россиян с туристическими шенгенскими визами. Об этом министр иностранных дел республики Ян Липавский сообщил по итогам заседания правительства в среду.

«С 25 октября мы [правительство] вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают на [международный] аэропорт в Праге», — приводит ТАСС его слова.

Страны ЕС в сентябре прекратили действие упрощенного визового режима с Россией. Шенгенскую визу теперь получить дороже и сложнее. Эстония, Польша, Латвия и Литва перестали пускать россиян через границу. Финляндия оставалась единственной страной ЕС, где россияне могли попасть в шенгенскую зону по сухопутной границе.