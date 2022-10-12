Суд в Рязани заключил под стражу подозреваемого в поджоге военкомата

Советский районный суд Рязани заключил под стражу подозреваемого в поджоге местного военкомата. Мера пресечения будет действовать до 8 декабря 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 октября. По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, бросил два «коктейля Молотова» в здание, где находятся военный комиссариат Московского и Железнодорожного районов, а также Московский районный суд города. Мужчине вменяют покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

После объявления мобилизации в России в регионах значительно увеличилось число «происшествий» с военкоматами и местными администрациями. Известно о примерно 20 поджогах во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Тарусе, Свободном, Нижнем Новгороде, Тольятти и других городах страны, в некоторых было по два подобных происшествия.