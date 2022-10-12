В России впервые приостановили решение о мобилизации

Суд впервые приостановил решение о мобилизации. Мужчина уже находится в войсковой части, командование обязали вернуть его домой для участия в судебном процессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков.

Как рассказал Чиков, мобилизованный после призыва подал заявление об альтернативной гражданской службе, однако военкомат отказал ему в прошении. На этом мужчина не остановился и решил оспорить решение комиссариата в суде.

«Суд принял иск, назначил дату слушания и удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах — приостановил решение о призыве на военную службу и действие повестки до вступления в силу решения суда по делу», — рассказал Чиков.

В настоящее время мобилизованного уже доставили в войсковую часть. Суд обязал командование вернуть его домой, для того чтобы он мог принять участие в слушаниях. Иные детали процесса Чиков раскрывать отказался «в интересах истца и правосудия».