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#Новости

В регионах стали отчитываться о получении «нового мобилизационного задания»

12.10.2022

Минобороны РФ разослало региональным властям новые требования по числу мобилизованных, выяснила «Новая газета. Европа»

Минобороны России разослало по регионам новые требования по числу людей, которых необходимо призвать в рамках «частичной» мобилизации. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

Ранее вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал на оперативном совещании, что регион выполнил на 100% первое задание по мобилизации и уже получил второе. Какие требования властям предстоит выполнить на этот раз, Смирнов не уточнил.

Также о получении «нового мобилизационного задания» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, муниципальные призывные комиссии уже приступили к его выполнению. Содержание выданных требований он также не раскрыл.

Первый заместитель военного комиссара Бурятии полковник Игорь Кибальник также заявил, что в регионе начался «небольшой донабор», сообщает RusNews. Регион отчитался о завершении «частичной» мобилизации совсем недавно — 30 сентября.

Информацию о требованиях мобилизовать больше граждан подтвердил источник «Новой газеты. Европа» в администрации одного из регионов центральной России. Он сообщил, что получил конверт с таким заданием 10 октября.

Тем временем в Кремле и Госдуме отрицают информацию о проведении мобилизации в несколько этапов. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что «это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «никакой новой волны нет».

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