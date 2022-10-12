В регионах стали отчитываться о получении «нового мобилизационного задания»

Минобороны России разослало по регионам новые требования по числу людей, которых необходимо призвать в рамках «частичной» мобилизации. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

Ранее вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал на оперативном совещании, что регион выполнил на 100% первое задание по мобилизации и уже получил второе. Какие требования властям предстоит выполнить на этот раз, Смирнов не уточнил.

Также о получении «нового мобилизационного задания» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, муниципальные призывные комиссии уже приступили к его выполнению. Содержание выданных требований он также не раскрыл.

Первый заместитель военного комиссара Бурятии полковник Игорь Кибальник также заявил, что в регионе начался «небольшой донабор», сообщает RusNews. Регион отчитался о завершении «частичной» мобилизации совсем недавно — 30 сентября.

Информацию о требованиях мобилизовать больше граждан подтвердил источник «Новой газеты. Европа» в администрации одного из регионов центральной России. Он сообщил, что получил конверт с таким заданием 10 октября.

Тем временем в Кремле и Госдуме отрицают информацию о проведении мобилизации в несколько этапов. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что «это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «никакой новой волны нет».