Суд отправил под домашний арест 60-летнюю петербурженку за записку на могиле родителей Путина

Приморский районный суд Петербурга назначил 60-летней местной жительнице Ирине Цыбаневой меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о записке на могиле родителей Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны»* из зала суда.

Цыбанева стала фигуранткой уголовного дела о «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения» (ст. 244 УК РФ) из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина. Из материалов дела, приобщенных к суду, стало известно ее содержание.

«Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво> Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу», — говорилось в записке.

Цыбанева оставила записку на Серафимовском кладбище в Петербурге 6 октября. Полиция пришла к ней утром 10 октября. Вчера ее отвозили в Приморский районный суд, где должно было состояться заседание по избранию ей меры пресечения. Следствие ходатайствовало о заключении ее под стражу, однако прошение рассмотрено не было. Ходатайство рассмотрели сегодня.

Свой поступок Цыбанева объяснила тем, что «посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень печально, погибших очень много».

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

