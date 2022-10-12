В Запорожье спасли семью из трех человек после ракетного удара

Украинские спасатели вытащили семью из трех человек из-под обломков дома, разрушенного российскими ракетными ударами. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В результате разрушений конструкций оказалась заблокированной семья, которая пряталась в погребе. Прибывшие на место происшествия спасатели, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка», — рассказали в ведомстве.

В ночь на 12 октября российские войска выпустили порядка 7 ракет С-300 по Запорожью — это четвертый обстрел города за неделю. Как сообщил глава областной военной администрации Александр Старух, две ракеты попали в один из районов областного центра, еще пять прилетели в пригород.

«Три из них привели к разрушениям в одном из прилегающих к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели достали трех человек. Жертв, к счастью нет. Еще две ракеты упали в поле возле другой деревни», — рассказал Старух.

Ракетные удары по украинским городам продолжаются вот уже третий день подряд. Сегодня под обстрелом оказались Запорожская, Днепропетровская и Николаевская области. Есть пострадавшие.