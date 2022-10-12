Грузия отрицает причастность ко взрыву на Крымском мосту

Грузия отвергает обвинения в причастности к делу о подрыве Крымского моста, заявил в среду журналистам замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. В ведомстве также опровергли транзит взрывчатки в грузовике через республику.

«Грузия никак не связана с указанным делом. Как транзитные, так и нетранзитные грузы в Грузии проходят таможенный контроль, но подобный сомнительный факт (провоз взрывчатого вещества. — The New Times) не был зафиксирован», — приводит ТАСС слова Дарахвелидзе.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что маршрут грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту, пролегал из Одессы через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.

Взрыв на Крымском мосту, унесший жизни четырех человек, прогремел 8 октября — на следующий день после юбилея Путина. Водитель грузовика, в котором была взрывчатка, мог даже не знать о том, что в нем бомба: заказ он получил в интернете.

ФСБ обвинила в организации взрыва главу украинской военной разведки Кирилла Буданова. По данным российской спецслужбы, ему помогали еще 12 человек, их личности установлены. На настоящий момент сотрудникам ФСБ удалось задержать восемь участников организации взрыва, пятеро из них — россияне, еще трое — граждане Украины и Армении.



