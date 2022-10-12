Уголовное дело об уклонении от мобилизации в отношении пензенца передали в СК Москвы

Уголовное дело об уклонении от мобилизации, возбужденное в отношении жителя Пензы Максима Моисеева, передали в Следственный комитет Москвы. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на его супругу Марию Моисееву.

Уголовное дело было возбуждено по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») за отказ Максимова подписывать повестку в военкомат. Однако, как разъяснил Верховный суд РФ, действия пензенца не являются уголовно наказуемым деянием. Пензенская прокуратура также признала незаконным решение о возбуждении уголовного дела и отменила постановление. Несмотря на это, дело не прекратили, а передали в следственный отдел Москвы.

О том, что в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, стало известно 5 октября. Подозреваемым оказался 32-летний житель Пензы. После отмены постановления о возбуждении уголовного дела Следственный комитет (СК) РФ заявил о намерении обжаловать решение суда и настаивать на повторном возбуждении уголовного дела.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

