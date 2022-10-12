Смоленскому бизнесмену запросили 6 лет колонии за антивоенные ценники

Прокуратура запросила 6 лет лишения свободы смоленскому предпринимателю Владимиру Завьялову за расклейку «антивоенных ценников». Об этом сообщила корреспондентка «7х7 — Горизонтальная Россия» из зала суда.

Завьялов проходит по уголовному делу о распространении военных «фейков». Его обвиняют в расклейке ценников с надписями о российской агрессии в Украине. В частности, среди них были надписи «Россия использует передвижные крематории», а также «Из-за агрессии России 6,5 миллионов украинцев покинули страну». Он находится под домашним арестом с апреля.

Завьялов частично признал вину, отметив, что распространение «фейков» не было его целью. Он также заявил, что не руководствовался мотивом ненависти. Бизнесмен утверждает, что не ознакомился с содержанием ценников прежде, чем их расклеить, и лишь хотел донести свою гражданскую позицию.



