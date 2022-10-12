Яшину* утвердили заключение под стражей

Мосгорсуд утвердил меру пресечения в виде заключения под стражу оппозиционеру Илье Яшину*. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Мосгорсуд сегодня снова отклонил апелляцию на мой арест. Раньше такие новости вызывали сочувствие других заключённых, а сейчас на сборках тебя поздравляют. В шутку, конечно — но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки», — говорится в сообщении.

По словам Яшина*, в настоящее время главной темой обсуждения среди заключенных стала мобилизация. По его словам, арестанты говорят о том, «что за решёткой безопаснее, чем на воле», поскольку будучи в заключении можно избежать призыва на военную службу.

«А ещё некоторые арестанты выдвигают гипотезу, что толстые и древние стены Бутырской тюрьмы способны выдержать ударную волну от ядерного взрыва. Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно. Впрочем, хочу напомнить, друзья, друзья, что уныние — это смертный грех. Сохраняйте оптимизм и поддерживайте тех, кто рядом», — поделился Яшин*.

Илью Яшина* обвинили в распространении «фейков»‎ про армию. Он находится в СИЗО. Поводом к уголовному делу стал его эфир на ютуб-канале. Он показал часть репортажа ВВС об убийствах мирных жителей в Буче. Версию Минобороны о том, что это «фейки и постановка», он тоже озвучил.

*Илью Яшина Минюст РФ считает «иностранным агентом»‎.