Власти Кыргызстана обеспокоены наплывом россиян после объявления мобилизации

Кыргызские парламентарии выразили опасения в связи с резким наплывом россиян после объявления в РФ «частичной» мобилизации. Депутат Надира Нарматова на заседании Жогорку Кенеша (однопалатный парламент Кыргызстана. — The New Times) заявила о необходимости контролировать миграционный поток из России.

«В то время как мы не можем уточнить количество наших граждан за границей, увеличилось число прибывающих из России. Мы не можем называть их беженцами, пока они не подадут соответствующие документы. Неизвестно, с какой целью они едут в Кыргызстан», — приводит ее слова портал 24.kg.

Нарматова обратила внимание, что многие прибывающие оформляют регистрацию лишь спустя месяц после пересечения границы или же выезжают в другие страны. У властей нет информации о том, чем российские мигранты занимаются все это время, отметила она.

«Государственные интересы должны быть превыше всего. В Бишкеке и Оше их (россиян. — The New Times) так много», — указала Нарматова.

Представитель Государственного комитета национальной безопасности (ГНКБ) Кыргызстана Канжар Бакаев заявил, что ведомство отслеживает перемещение россиян через государственную границу. По его словам, орган ведет подсчет прибывших, а также отмечает время их пребывания.

«Совместно с МВД ведем проверку на их причастность к экстремистским и террористическим группировкам», — добавил Бакаев.

Замминистра цифрового развития Айдарбек Мамбеткадыров на заседании отметил, что у россиян, пересекших границу, нет определенного законодательного статуса. По его словам, они считаются внешними мигрантами, однако среди них есть и туристы. По его данным, за последние 9 месяцев границу пересекли порядка 190 тысяч россиян.

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев привел иные данные. По его подсчетам, с начала года в Кыргызстан прибыло 760 тысяч россиян, из них 730 тысяч уже выехали в другие страны.