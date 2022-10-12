NASA подтвердило, что зонд «Дарт» смог изменить орбиту астероида Диморф

Зонд «Дарт» в сентябре успешно сбил с курса астероид Диморф, ширина которого составляет 160 метров. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило эту информацию, сообщает Би-би-си.

«Эта миссия продемонстрировала, что НАСА старается подготовиться к любым неожиданностям, которые может подкинуть нам космос. И мне кажется, мы доказали, что нас можно считать серьезными защитниками нашей планеты», — заявил журналистам представитель NASA Бил Нельсон.

Зонд «Дарт» массой 750 кг столкнулся с астероидом Диморфом и изменил его орбиту. Небесное тело вращалось вокруг более крупного объекта под названием Дидим. После столкновения Диморф разрушился, а время его полного оборота вокруг Дидима сократилось с 11 часов 55 минут до 32 минут.

Миссия проводилась в 11 млн километров от Земли. Благодаря данному эксперименту NASA испытало стратегию борьбы с космическими объектами, которые потенциально могут врезаться в Землю.

Несмотря на успешный исход миссии, участник программы «Дарт» доктор Том Стэтлер призвал не спешить с выводами на основе лишь одного удачного эксперимента. Он объяснил, что астероиды по своему составу и строению могут сильно отличаться друг от друга.

«Не стоит спешить с утверждением, что одно лишь испытание на одном астероиде в точности расскажет нам, как поведет себя другой астероид в подобной ситуации. Но что мы можем сделать, так это использовать этот эксперимент в качестве отправной точки для расчетов в нашем моделировании разных столкновений», — заявил Стэтлер.

Через четыре года Европейское космическое агентство планирует отправить к Дидиму и Диморфу миссию из трех зондов, получившую название «Гера». Она продолжит исследовать движение этих астероидов.



