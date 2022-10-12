Спецтрибунал для суда над Путиным за агрессию против Украины может начать работу в Гааге через год

Трибунал над президентом РФ Владимиром Путиным и всем политическим руководством России в Гааге может начать работу уже через год. Подробности о его подготовке «Настоящему времени» рассказал член украинской рабочей группы по созданию спецтрибунала Олег Гавриш.

Украина настояла на создании отдельного международного трибунала, поскольку действующий Гаагский трибунал не может рассматривать преступления агрессии РФ против Украины. Дело в том, что Россия не присоединилась к Римскому уставу.

«Поскольку МКС не может рассматривать этот вопрос, Украина инициировала создание отдельного международного трибунала. Создается он путем общего соглашения», — рассказал Гавриш.

В подготовке соглашения украинским специалистам помогают известные международные юристы: Филипп Сэндс, специализирующийся на механизмах работы международного криминального суда, Антуан Гарапон, возглавляющий Французский институт права, Джеффри Найс, прокурор, участвовавший в процессе над Слободаном Милошевичем, а также Марк Эллис — глава Международной ассоциации юристов.

«То есть очень много влиятельных сильных юристов, которые помогают нам создать этот трибунал. У нас уже прописан договор о создании, у нас есть предварительное согласие приблизительно одиннадцати стран о том, что они готовы присоединиться, включая очень серьезные государства», — поделился Гавриш.

Член украинской рабочей группы по созданию спецтрибунала объяснил, что одобрение Совбезом РФ полномасштабного вторжения в Украину уже является достаточным основанием для того, чтобы инициировать международный суд. В Совбез, в частности, входят Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Николай Патрушев, Александр Бортников и Дмитрий Медведев. «Это первые кандидаты на то, чтобы быть наказанными за это преступление», — добавил Гавриш.

Соглашение готовы подписать страны Балтии, Польша, Великобритания, Чехия, Словакия, Румыния. Положительную реакцию инициатива получила в Швейцарии, Исландии, Ирландии, в Канаде. По словам Гавриша, этот состав является «достаточно неплохим», однако Украина хочет, чтобы создание трибунала поддержали все страны Евросоюза, США, Япония и Австралия.

«А дальше будет открытый договор, куда может присоединиться любая страна. Реальные сроки создания трибунала — это год», — добавил он.

Украинская сторона рассчитывает, что спецтрибунал признает представителей российского политического руководства подозреваемыми. В этом случае суд вынесет им подозрение и ордер на арест. Однако для того чтобы провести процесс, они должны непосредственно присутствовать на суде.

«После того как будет выписан ордер на арест, это означает, что если Путин, Лавров, поскольку здесь не действует иммунитет, и кто-либо вообще из Совета безопасности России окажется в странах, которые присоединились к этому трибуналу, они будут арестованы и препровождены туда, где будет располагаться сам трибунал», — объяснил Гавриш.

В том случае, если им удастся избежать ареста, «цивилизованный мир» все равно может признать их военными преступниками, и они станут «нерукопожатными».

«С ними не будет никто встречаться, с ними никто не будет разговаривать. Даже если они приедут в Китай или в Турцию, уже инспекторы Интерпола будут их там разыскивать и вручать им, их охранникам, кому угодно под камеры ордер на арест», — рассказал украинский представитель.

В настоящее время Украина ведет переговоры по созданию отдельного суда для российских пропагандистов. Согласно украинскому законодательству, подстрекательство к войне является уголовно наказуемым деянием, объяснил Гавриш.

«То есть внутренний украинский суд над этими пропагандистами в любом случае будет, и скорее всего он будет уже с новыми, увеличенными сроками за преступления пропаганды войны. Что касается международного суда над российскими пропагандистами, этот вопрос также обсуждается, но он только в зачаточном состоянии, в отличие от проекта трибунала за преступления агрессии — это другое преступление, за которое будет привлекаться Путин и все члены Совета безопасности России», — рассказал он.



В марте Международный уголовный суд (МУС) после обращения 39 стран-участниц начал расследование возможных военных преступлений, совершенных на территории Украины во время боевых действий.



Международный уголовный суд занимается уголовным преследованием лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Россия не участвует в МУС, но до присоединения Крыма несколько лет сотрудничала с ним.