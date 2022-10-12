Украинца арестовали за попытку подготовки теракта в Брянске

ФСБ сообщила сегодня о задержании украинца, которого обвиняют в подготовке теракта на транспортном терминале. По решению Советского райсуда Брянска, он будет под стражей два месяца.

Как пишет «Коммерсант», задержанный — 1967 года рождения из Киева. По версии следствия, он по заданию СБУ планировал теракт: из схрона он забрал компоненты взрывных устройств.

Дело возбуждено по статье «подготовка к теракту» (ст. 30 и 205 УК РФ) и «незаконная покупка взрывчатых веществ» (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Также сообщалось о предотвращении теракта в Подмосковье. Еще один гражданин Украины готовил, по версии следствия, теракт. Для этого он хотел использовать переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». Уголовное дело возбудили по статье о незаконной перевозке и хранении оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ).