Израиль и Ливан уладили спор о морской границе

Ливан и Израиль смогли урегулировать спор о морской границе. Страны смогли договориться о разделе газовых месторождений, хотя находятся в состоянии войны.

Вчера премьер-министр Израиля Яир Лапид в Twitter назвал соглашение знаменательным и историческим.

«Новости Израиля» пишут, что вопрос о морской границе стал одним из центральных в предвыборной кампании. Достигнутое соглашение устанавливает признанную обеими странами линию морской границы. Ее пересмотр возможен только в случае подписания договора о сухопутной границе.

В ходе демаркации часть границы установили по буям, которые в одностороннем порядке установил Израиль, другую часть установили по линии, предложенной Ливаном.

После установки границ Ливан отказался от претензий на месторождение газа «Кариш». Еще одно месторождение, не разведанное, граница пересекла.

Сегодня документ рассматривает совет министров по национальной безопасности. По данным DW*, новый договор может усилить роль Израиля в поставках газа на мировом рынке. Власти Ливана также сообщали, что удовлетворены договором, которые подтвердил права на принадлежащие ему ресурсы.

DPA со ссылкой на чиновника из США пишет, что Вашингтон получил подтверждение ливанской стороны, что она будет придерживаться условий договора с Израилем.

При этом формально Ливан и Израиль находятся в состоянии войны.





*DW Минюст России считает «иностранным агентом».