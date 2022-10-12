В Карелии отменили презентацию книги о Карельском восстании

«Север.Реалии»* пишет, что в Национальном музее Карелии отменили презентацию книги художника Владимира Лукконена «Эхо над ягелем». В ней рассказывается о восстании против Красной армии в 1921-1922 годах.

Презентация должна была состояться сегодня вечером. Но Лукконену позвонил директор музея Михаил Гольденберг. Гольденберг, сославшись на министра культуры региона Алексея Лесонена, сказал, что презентация переносится. Музей в соцсетях объяснил перенос «техническими причинами».

Одним из героев романа «Эхо над ягелем» стал дед Лукконена — он принимал непосредственное участие в восстании. Автор рассказывал, что в произведении его больше интересовала судьба семьи — через судьбу родных он попытался показать восстание.

В 1921-1922 году на севере Карелии несколько тысяч жителей, уставшие от продналога и нищеты и получившие поддержку от финнов, решили восстать против советской власти. Восстание было подавлено.

По данным «Север.Реалии»*, это не первые претензии к автору книги. В январе 2022 года в музее проходила выставка, посвященная столетию Карельского восстания. На ней демонстрировали эскизы романа Лукконена. Один из посетителей пожаловался в прокуратуру на выставку. Она, по его мнению, «выражает сочувствие к участникам Карельского восстания», которые «имели целью отделить территорию восстания от РСФСР (Российской Федерации)». Об итогах проверки не сообщается.

*«Север.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».