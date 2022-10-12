Навальный* поддержал присуждение Нобелевской премии мира «Мемориалу»‎

Алексей Навальный* прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира правозащитному центру «Мемориал»‎**. Это великая организация, в которой работают восхитительные люди — надежда нашей страны, считает политик.

«Извините. Я все узнаю последним. Но этот тот случай, что и позже всех стоит написать. Если бы меня самого спросили, кому дать Нобелевскую премию мира, причем спросили не сейчас даже, а в течение нескольких последних лет, то я бы сказал: Правозащитному центру «Мемориал»**. Это великая организация. Там работали и работают восхитительные и легендарные люди. Они и такие, как они, — надежда нашей страны»‎, — написал Навальный.

Он также поздравил других лауреатов Нобелевской премии мира.

«Мои поздравления Алесю Беляцкому, белорусской «Весне»‎ и всему белорусскому народу, запертому своей властью в одно огромное ШИЗО. Свобода придет, и весна придет. Поздравляю украинский «Центр гражданских свобод»‎. Премия мира имеет особый вес и значение для номинанта из воюющей страны, где «мир»‎ — это не банальная абстракция, а то, за что сражаются и умирают. Уверен, что эта премия мира — первая из тех, что справедливо достанется гражданам и организациям Украины. Пусть придет мир, пусть придут премии, пусть придет счастливая жизнь»‎, — сказал оппозиционер.

*Алексея Навального власти России считают «экстремистом и террористом»‎.

**«Мемориал»‎ российский Минюст признал «иностранным агентом»‎ и ликвидировал по решению суда.