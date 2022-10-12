Байден назвал Путина «рациональным игроком»‎, которой просчитался

В интервью CNN президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «рациональным игроком»‎, который просчитался.

По мнению Байдена, Путин недооценил волю украинского народа.

«Он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев — это мать городов русских, и что его будут там приветствовать, и я думаю, что он просто полностью просчитался»‎, — сказал Байден.

Массированные бомбардировки украинских городов в последние два дня стали еще одним поворотным моментом в конфликте. Однако Байден, который недавно говорил о приближении «армагеддона»‎, не уверен, что Путин действительно готов применить ядерное оружие.

Однако, по его мнению, угрозы, исходящие из России, могут привести к катастрофическим «ошибкам» и «просчетам», хотя Байден отказался разъяснить, как именно отреагируют США, если Путин использует тактическое ядерное устройство на поле боя в Украине.

Встречаться с Путиным на саммите G20 в Индонезии, который пройдет в ноябре, президент США не планирует. Однако если российский президент будет готов, то США могут обсудить с ним судьбу баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в России на 9 лет за перевозку запрещенных веществ. Ее вместе с Полом Уиланом могут обменять на осужденного в США россиянина Виктора Бута.