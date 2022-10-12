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#Новости

В Екатеринбурге затравили пятиклассника за «недостаточный патриотизм»

12.10.2022

Он написал письмо солдату и пожелал не убивать людей

Мама пятиклассника Надежда Сайфутдинова рассказала журналистам It’s My City, что ее вызвали в школу на разговор. Руководству екатеринбургской школы №22 не понравилось письмо мальчика солдату: он пожелал не убивать людей. 

В школе проходила акция «Добрые письма»: ученику предложили шаблон для письма солдату на фронт. В нем предполагалось писать о том, что дети «гордятся защитниками» и благодарит их за смелость и отвагу.

Но пятиклассник написал то, что думает. Он пожелал не причинять зла и не убивать людей. В школе маме рассказали, что «никто не просил его делиться своим мнением», но за работу поставили пять. Правда, мальчик говорил о том, что его начали травить за «недостаточный патриотизм».


Фото: It’s My City

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