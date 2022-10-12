«Мы обе певицы нашей страны»: Земфира встретилась с Аллой Пугачевой

Земфира в соцсетях опубликовала фото с Аллой Пугачевой. Они встретились в Тель-Авиве после концерта.

«Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене) А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала Земфира.

Позавчера она выступила с антивоенным заявлением.

«Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены. Но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну», — заявила она.

Алла Пугачева также осудила бои в Украине.

«Я солидарна с моим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Алла Борисовна.

Ранее ее мужа Максима Галкина признали «иностранным агентом».