Утечку газа обнаружили в Польше на газопроводе «Дружба»

Reuters сообщает, что на трубопроводе «Дружба» польский оператор обнаружил утечку газа. По нему нефть поступает из России в Европу. Масштаб утечки пока не определили.

Об утечке оператор сообщил во вторник вечером. PERN пока не рассказал о причинах утечки на «Дружбе». Проблему нашли на участке трубы примерно в 70 километрах от польского города Плоцк.

По «Дружбе» нефть поставляют в Германию, Польшу, Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию. В Чехии пока не обнаружили проблем на трубопроводе. В немецком Schwedt пока не предоставили комментарии.

Это усилило опасения по поводу энергетической безопасности в Европе. Энергетическую войну Москва начала еще весной: тогда несколько раз приостанавливались поставки газа. «Газпром» ссылался на технические проблемы. В сентябре утечку в результате взрывов обнаружили на двух нитках «Северного потока» в Балтийском море.

В утечках на «Северных потоках» Москва обвиняет Запад и «англосаксов». Власти Швеции, Дании, Германии, которые ведут расследование, отказались допускать к расследованию Россию. Но все стороны уверены, что причиной аварии стала диверсия.







