ТАСС сообщил, что в Свердловской области умер еще один мобилизованный. Перед этим он пожаловался, что ему плохо. Депутат Госдумы Максим Иванов сказал, что у призывника остановилось сердце.

«Четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сказал Иванов.

Вчера «Верстка» подсчитала, что на пунктах сбора мобилизованных умерло в 4 раза больше, чем на фронте. В Украине официально подтвердили смерть пока только одного мобилизованного, но всего известно о четырех погибших.