В Иране начали задерживать протестующих в больницах и аптеках

Аналитики Института изучения войны продолжают следить за кризисом в Иране. По их данным, протесты 11 октября прошли в 16 городах 11 регионов страны, а несогласных начали задерживать в аптеках и больницах. Иранский режим собирает военных для жестокого подавления протестов.

Военных собирают в провинции Курдистан. Возможно, армию будут использовать для ведения военной наземной операции в Иракском Курдистане. Последний раз ожесточенные столкновения несогласных с силовиками прошли 10 и 11 октября. Город Сенендедж, где сильны репрессии, наблюдатели называют «зоной боевых действий».

Аналитики отмечают, что режиму недостаточно сил для подавления протестов: их перебрасывают туда, где наиболее сильное сопротивление оппозиции, особенно в приграничные районы. Но одновременные протесты в нескольких крупных городах истощают ресурсы власти.

По данным CBS News, силовики начали ловить протестующих в аптеках и больницах. Поэтому многие из раненых избегают обращения за медпомощью.

Министр внутренних дел Ахмад Вахиди предостерег иранскую молодежь от свержения Исламской Республики: аналитики считают, что власти осознают революционность нынешних выступлений. Президент Ибрагим Раиси не высказывал сожалений о погибших митингующих, но звонил родственникам одного из погибших силовиков. В ISW считают, что так он хочет заручиться поддержкой военных и полиции при выборе следующего верховного лидера.

Протесты спровоцировало убийство в полиции Махсы Амини в середине сентября: ее задержала полиция нравов за «неправильно» надетый хиджаб. Ее избили, после чего она оказалась в реанимации и умерла.

Reuters уточняет, что по данным правозащитников, убиты по меньшей мере 185 человек, в том числе 19 несовершеннолетних, сотни ранены и тысячи арестованы силами безопасности. Правительство заявляет, что убито больше 20 сотрудников сил безопасности.





Фото: Reuters.