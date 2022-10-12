Сотрудникам авиакомпаний продолжают приходить повестки

В авиакомпании продолжают массово приходить повестки. При этом около 3 недель назад авиаторы направляли свои предложения освободить сотрудников от мобилизации. Пока удается договориться с военкоматами, говорят участники рынка, но как долго продлится такая ситуация, неизвестно, пишет «Коммерсант»‎.

Представители Минтранса ждут официального решения Минобороны, потому что пока никаких гарантий нет. Некоторые источники утверждают, что ключевых работников гражданской авиации правительство обещало освободить от повесток, но официального подтверждения такого решения нет.

Пока известно об одном случае отправки пилота из «Аэрофлота»‎ на военную подготовку. По военно-учетной специальности он был сапером. Всего только в «Аэрофлот»‎ пришло больше 100 повесток. Источники сообщили, что уехать из страны смогли несколько десятков специалистов-авиаторов.