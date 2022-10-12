Алексея Навального* могут лишить возможности выйти по УДО и отправить в тюрьму

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что шестое с августа водворение в ШИЗО для Алексея Навального* необходимо администрации колонии. Вчера политика отправили в изолятор за отказ мыть забор. По мнению юриста, так колония может лишит его возможности выйти по УДО и отправить в тюрьму.

Повторные отправки в ШИЗО дают колонии возможность признать осужденного злостным нарушителем установленного порядка. Таковым политика признали еще в сентябре.

После этого колония имеет право перевести его на более строгие условия заключения. Тогда заключенному будет положено меньше свиданий, в магазине можно будет потратить меньше денег, получать меньше передач.

Также злостных нарушителей могут переводить в одиночные камеры на срок до года. После этого его могут перевести в тюрьму, где снова есть ограничения по свиданиям (всего 2 в год) и передачам.

Право на УДО таким осужденным также ограничено. После освобождения за злостным нарушителем устанавливается административный надзор до 9 лет, который включает ограничение на выезд за пределы места проживания, проверки и необходимость ежемесячно отмечаться у инспектора.

*Алексея Навального российские власти считают «экстремистом и террористом»‎.