230-й день боев: главное

Российские войска продолжили наносить массированные удары по территории Украины.

Минобороны России писало: «Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

Удары были во Львовской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Винницкой, Ровенской и других областях. Воздушная тревога была по всей территории страны.

Вчера в результате ударов российских войск погибли 23 человека, 100 ранены, пишет DW**. Журналисты Forbes в Украине подсчитали, что стоимость ракет, выпущенных по Украине вчера, составила от 400 до 700 млн долларов.

Россия и Украина провели обмен телами погибших. В Украину вернули тела 62 военных, в том числе погибших в колонии в Еленовке. В министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий оценили переговоры об обмене как «сверхтяжелые». Российская сторона не комментировала обмен.

Журналисты «Медиазоны»*, ВВС совместно с волонтерами подтвердили имена 7184 погибших в Украине российских военных. При объявлении мобилизации 21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу говорил о 5937 погибших.

Исследователи отмечают, что это число не отражает реальные потери: о погибших в официальных источниках сообщают не во всех случаях. Также неизвестно число попавших в плен и пропавших без вести. Журналисты предполагают, что реальное число погибших исчисляется десятками тысяч.

It’s My City сообщает, что в Украине погиб мобилизованный житель Краснотурьинска Свердловской области Евгений Бизяев. Об этом журналистам рассказала его родственница Анастасия. По информации журналистов, его мать узнала о смерти сына из соцсетей: сообщения появились в городских пабликах. По оценкам «Верстки», на сборных пунктах погибло в 4 раза больше мобилизованных, чем на фронте.

ВВС сообщила, что СБУ нашли еще одну российскую тюрьму в Донецкой области, на территории Святогорска. В ней, возможно, тоже пытали: в застенке обнаружили предметы, указывающие на признаки пыток. Пленников держали в пансионате, недалеко от Святогорской лаврой.

НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Однако он уточнил, что НАТО не видит признаков готовности России применить ядерное оружие. Учения необходимы, чтобы сохранять бдительность. Также будет усилена защита критической инфраструктуры. Подробнее этот вопрос обсудят 12-13 октября.

Разведка Британии пишет о назначении генерала Сергея Суровикина главнокомандующим российскими войсками в Украине. Вероятно, на протяжении большей части «спецоперации» России не хватало одного уполномоченного полевого командира. Назначение Суровикина может отражать усилия российского командования по улучшению проведения операций. Однако ему, вероятно, придется конкурировать со все более фракционным российским Минобороны, у которого мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним в Украине.

Аналитики Института изучения войны говорит о том, что при вчерашнем массированном обстреле Украины российские войска России использовала иранские беспилотники «Шахед». Ракеты и беспилотники запускали в том числе с территории Беларуси, Крыма, бомбардировщиков из Черного мор. Российские удары поразили 70 целей, в том числе 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажных дома, 35 жилых домов и школу. По поводу участия Беларуси в боях аналитики считают, что это маловероятно.

*«Медиазону» и **DW Минюст России считает «иностранными агентами».