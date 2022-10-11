Vice: Маск говорил с Путиным перед тем, как предложить план по урегулированию конфликта в Украине

UPD: Илон Маск опроверг информацию о разговоре с Путиным. «Нет, я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад, темой был космос», — написал он в Twitter.

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск мог провести личный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как опубликовать в Twitter свои предложения по урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщил американский политолог Ян Бреммер, который сослался на разговор с бизнесменом, пишет Vice.

По словам Бреммера, Путин заявил Маску, что готов к переговорам, если Крым останется российским, Украина будет нейтральной, а Киев признает российскими регионы, которые были присоединены к РФ в конце сентября. Более того, российский лидер намекнул на возможность применения ядерного оружия в том случае, если Украина нападет на Крым. Путин также якобы сказал Маску, что эти цели будут достигнуты, «несмотря ни на что».

Ранее американский предприниматель выразил сомнения в победе Украины над Россией в случае «полномасштабной войны» и призвал стороны сесть за стол переговоров. Он также предложил свой план по урегулированию конфликта между государствами. Согласно его предложению, Крым должен формально войти в состав России, как это было с 1783 года и «до ошибки Хрущева». При этом в оккупированных частях Украины необходимо провести повторное голосование под наблюдением ООН, считает миллиардер. Также план предполагает гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

В Кремле поддержали предложения Илона Маска. «На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.