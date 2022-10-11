В Тюменской области возбудили уголовное дело после смерти мобилизованного

В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту смерти мобилизованного, чье тело 28 сентября нашли на призывном пункте в поселке Андреевский. Об этом сообщают «Сибирь.Реалии»*.

Расследованием инцидента займутся военные следователи. По какой именно статье возбуждено уголовное дело, они не уточнили. Отказ раскрывать данную информацию они объяснили тем, что это может помешать «принятию законного и обоснованного юридического решения по делу».

По данным издания, уголовное дело возбудили спустя неделю после обнаружения тела мобилизованного. За день до этого сборный пункт посетил депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев. В ходе визита он пообещал разобраться в ситуации.

«Верстка» изучила сообщения в СМИ о гибели мобилизованных россиян и пришла к выводу, что в военных частях и сборных пунктах погибло в четыре раза больше мужчин, чем на фронте. Так, согласно информации из открытых источников, на сегодняшний день на фронте погибло четверо мобилизованных россиян, в то время как на призывных и сборных пунктах — 16.



*«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

