«Верстка»: в военных частях и на сборных пунктах погибло в 4 раза больше мобилизованных, чем на фронте

«Верстка» изучила сообщения в СМИ о гибели мобилизованных россиян и пришла к выводу, что в военных частях и сборных пунктах погибло в четыре раза больше мужчин, чем на фронте. Такие цифры следуют из информации из открытых источников.

Согласно сообщениям СМИ, на сегодняшний день на фронте погибло четверо мобилизованных россиян, в то время как на призывных и сборных пунктах — 16. Информация об их смертях стала поступать с 3 октября — тогда стало известно о гибели сразу троих военных в Еланском гарнизоне в Свердловской области.

Позднее правозащитник Павел Чиков сообщил еще о трех случаях смерти — в Приморском крае, Кабардино-Балкарии и Тюменской области. После этого тревожные вести стали поступать из Якутии, Омской, Новосибирской и Пензенской областей. Чаще всего власти говорят, что причина смерти — самоубийство.



