Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией

Украинская сторона сообщила о новом обмене военнопленными с Россией. Киеву удалось освободить 32 бойцов, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Сегодня провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, многие из тех, кого удалось вернуть на родину, считались пропавшими без вести. Среди них офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.

«Сегодня мы уволили рядового, служившего вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери. Невыразимая боль и печаль», — рассказал Ермак.

Гражданин Израиля Дмитрий Фиалки, чье тело передали Украине в рамках обмена, ушел на фронт добровольцем, утверждает Ермак. По его словам, он жил в Украине последние два года и успел обзавестись семьей.

Российская сторона информацию об обмене пока не прокомментировала.