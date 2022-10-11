Страны G7 провели оперативный саммит после ракетных обстрелов в Украине

Лидеры стран G7 провели онлайн-саммит по ситуации в Украине. Представители стран-участниц заявили о намерении продолжать санкционное давление на Россию, а также оказывать финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине.

В коммюнике стран G7, распространенном по итогам виртуального саммита, говорится о поддержке Киева по защите от российской агрессии. «Украина имеет законное право на защиту против российской агрессии и восстановление полного контроля над своей территорией в рамках международно признанных границ», — следует из заявления.

Лидеры G7 заявили о готовности координировать усилия по выполнению запросов Украины по поставкам военной техники. Кроме того, «Большая семерка» продолжит оказывать Киеву поддержку по экономическим, гуманитарным и военным направлениям и поможет Украине подготовиться к зиме.

Также было предложено рассмотреть вопрос о перенаправления российских активов на восстановление украинской инфраструктуры. Помимо прочего, лидеры G7 договорились продолжать оказывать на Россию санкционное давление.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о подготовке срочной встречи стран G7. На онлайн-саммите он предложил разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью, чтобы снять все обвинения в подготовке Киевом провокаций.