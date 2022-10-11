Путин на встрече с Гросси заявил о готовности обсудить ситуацию вокруг ЗАЭС

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси выразил готовность обсудить все вопросы, связанные с Запорожской АЭС. Переговоры проходят в Санкт-Петербурге во вторник.



«Мы очень рады видеть вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а может, вызывают обеспокоенность, например то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае мы открыты для этого диалога и рады вас видеть», — заявил Путин.

Заявление Путина прозвучало после того, как украинский «Энергоатом» сообщил о похищении российскими военными гендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка. В энергетической компании заявили, что его держат в неизвестном месте и вероятно пытают.

«Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом. Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не чураясь жесточайших издевательств», — говорится в заявлении «Энергоатома».

Представители предприятия обратились к гендиректору МАГАТЭ с просьбой принять все необходимые меры для скорейшего освобождения Мартынюка их российского плена. Гросси этот инцидент пока никак не прокомментировал.

Это не первый случай похищения высокопоставленных работников «Энергоатома» российскими военными. В начале октября аналогичным образом был похищен директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов. По данным украинской энергетической компании, его задержали в пятницу на пути от атомной электростанции к Энергодару и увезли в неизвестном направлении.

После этого в дело вмешалось МАГАТЭ. Рафаэль Гросси заявил, что агенство «установило контакт с соответствующими властями и было проинформировано о том, что господин Мурашов находится под временным арестом». В организации отметили, что задержание Мурашова угрожает ядерной безопасности на ЗАЭС, поскольку именно он несет ответственность за сохранность станции.

Вскоре Мурашова освободили. Он вышел в эфир телеканала «Россия-24» и заявил, что передавал украинским властям информацию о том, что происходит на станции. При этом он сказал, что осознавал, что обстрел якобы ведут украинские войска.